KI in Action – oder wie die DWX-Crew ins „Spotlight“ rückte!

Die DWX steht für „Good Vibes. Good People. Good Code.“ Rebranding und Relaunch der neuen Plattform boten dem Team die perfekte Gelegenheit, genau dieses Gemeinschaftsgefühl weiter auszubauen. Die Crew setzte sich ein ambitioniertes Ziel: NOCH näher an die Community heranzutreten, und zwar auch abseits der Konferenzen – quasi 365/24. Was eignet sich dafür besser als maximal persönlicher, authentischer Video-Content? Challenge accepted! So sollten die „Good Vibes“ nun in Videocasts zum Ausdruck kommen und auch die Social-Kanäle bewegter und bunter werden, mit einem Hauch Gen Z bei all dem Fachwissen. Der einzige Haken: Die hochmotivierte Redaktion kennt sich zwar mit Softwareentwicklung aus, hat aber null Erfahrung in der Video- oder Audioproduktion.