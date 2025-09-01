KI in Action – oder wie die DWX-Crew ins „Spotlight“ rückte!

KI ist bei der EMG nicht nur bloßes Buzzwording, sondern gelebte Praxis. Unsere Philosophie ist einfach: Wir geben smarten Leuten smarte Tools an die Hand, um echte Probleme zu lösen. Bestes Beispiel dafür ist „Spotlight“, der brandneue Videocast der Developer Unit, dessen erste Ausgabe unsere sonst so textaffinen Redakteure mithilfe des KI-Video-Tools Descript produziert haben.
Wie es dazu kam: Die selbst verbrochene Challenge
Die DWX steht für „Good Vibes. Good People. Good Code.“ Rebranding und Relaunch der neuen Plattform boten dem Team die perfekte Gelegenheit, genau dieses Gemeinschaftsgefühl weiter auszubauen. Die Crew setzte sich ein ambitioniertes Ziel: NOCH näher an die Community heranzutreten, und zwar auch abseits der Konferenzen – quasi 365/24. Was eignet sich dafür besser als maximal persönlicher, authentischer Video-Content? Challenge accepted! So sollten die „Good Vibes“ nun in Videocasts zum Ausdruck kommen und auch die Social-Kanäle bewegter und bunter werden, mit einem Hauch Gen Z bei all dem Fachwissen. Der einzige Haken: Die hochmotivierte Redaktion kennt sich zwar mit Softwareentwicklung aus, hat aber null Erfahrung in der Video- oder Audioproduktion.
Die naheliegende Lösung: AI muss es richten!
Rolle: Du bist ein erfahrener Video-Content-Editor und beherrschst das Handwerk des Videocastings auf allerhöchstem Niveau.
Task: Du zauberst aus dem Rohmaterial, das dir die Redakteure und ihre Experten zur Verfügung stellen, professionelle Video-Interviews mit echtem Mehrwert & unterhaltsame Reels.
Kontext: Das Ding muss knallen! Wir haben Relaunch!
Die Erhörung ihrer Prompts fand sich in Descript, dem smarten Hybrid aus Texteditor und Medienbearbeitungssoftware. Hier können die Redakteure Audio und Video nach Lust und Laune bearbeiten, indem sie das automatisch generierte Transkript des Interviews editieren. So wird der Schritt zu Bewegtbild ganz entspannt Teil der eigenen Komfortzone – nicht unbedeutend, wenn es um die Kreation einer echten Love Brand geht! Apropos: Stimmt die Qualität des Contents, erstellt Descript auch die gewünschten Reels für Social auf Knopfdruck. Also ein gesetztes Ding für unsere Crew!
Der Impact steckt an
Dass sie unternehmensweit als Vorreiter und Role-Model dienen, hätten sich unsere Developer so auch nicht erträumt – aber: Nachdem das DWX-Team im Handumdrehen den ersten „Spotlight“-Videocast im Kasten und reichweitenstarke Reels produziert hat, wollten die anderen natürlich auch. Die Analytics-Zahlen bestätigen den Erfolg: Mit einem guten Engagement pro Nutzer zeigt das Spotlight-Format, wie catchy Video-Content sein kann – die erste Episode generiert kontinuierlich Traffic und beweist, dass das Format zieht. Mittlerweile erstellen sechs unserer Brands ihren Video-Content mit Descript. Nachfrage steigend. Kreativer KI-Einsatz, wie er im Buche steht: efficient, scalable, loveable.